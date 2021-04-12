TIR şoförlerinden protesto: Bir TIR'ı bakanlık önüne park ettiler

TIR şoförleri, İran-Türkmenistan sınır kapısının kapalı olması, Rusya, Tacikistan, Moğolistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerde de geçiş belgesi verilmediği için sorun yaşıyor. Nakliyecilerin anlatımına göre bu ülkelerdeki şoförler Türkiye’ye rahatlıkla girebilirken kendilerine izin şart koşuluyor ve sınırda kilometrelerce kuyruk oluşuyor.

ANKA'da yer alan habere göre, TIR şoförlerinin alternatif bir yolu daha var, ancak o da fahiş ücretler nedeniyle kullanılabilir değil. Azerbaycan Türk TIR’larından geçiş belgesi, yol vergisi, şehir içi gümrük ücreti ve ADR ücreti dahil 700 dolar alıyor.

TIR şoförleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine seslerini duyuramayınca bugün bir TIR ile bakanlık önüne giderek park etti. Eski Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, "Geçiş belgesi bekliyoruz. Ülkemize getireceğimiz dövizi can Azerbaycan’a geçiş ücreti olarak bırakıyoruz. Harıl harıl ülkemize getireceğimiz dövizi gözümüzün üzerinde kaş var diye Gürcistan’da ceza olarak ödüyoruz" diye konuştu.

Özer, Bakan Adil Karaismailoğlu’nun kendilerini 25 gündür dinlemediğini aktararak, "Ulaştırma Bakanımıza biz ulaşamıyoruz. ‘Hayat ulaşınca başlar’ diyor ya hayat durdu bakanım durdu. Biz buraya kadar gelmişse 20 senede, demek ki gerçekten hayat durdu bu ülkede" dedi.

Özer TIR şoförlerinin sosyal medyadaki tepkisini de paylaştı.