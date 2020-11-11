Tıpta uzaktan 'eğitim' manzaraları: 'İyi bir doktor olamayacağım kaygısı yaşıyorum'

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde okul yönetiminden çeşitli taleplerde bulundukları bir bildiri yayımlayarak hem uzaktan eğitim sürecine, hem sınavlarının nasıl yapılacağına dair belirsizliğe karşı bir ses yükselttiler.

Sınavlara çok az zaman kala henüz bir teste tabi tutulmamış olan sınav programının yarattığı sorunları, sınav öncesinde yaşadıkları belirsizlik ve yoğun stresi, sınav sürecinde ve sırasında yaşanan kaos halini söz konusu bildiriyi yayımlayan fakülte öğrencilerinden Merve, Şevval ve Alperen ile konuştuk.

'İyi bir doktor olamayacağım kaygısı yaşıyorum'

Merhaba, ilk olarak pandemi sürecinde fakültenizde eğitimin nasıl devam ettiğini sormak istiyoruz. Mart ayında Türkiye’de ilk Covid-19 vakaları tespit edildikten sonra okullar apar topar kapatıldı, öğrenciler memleketlerine döndüler ve bir süre sonra uzaktan eğitim süreci başladı. Diğer alanlardaki eğitimi “önemsizleştirmek” istemiyoruz fakat Tıp fakültesi için eğitim sürecinin yüz yüze, uygulamalı olarak devam etmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Uzaktan eğitim süreciniz nasıl ilerledi? Karşılaştığınız sorunlar nelerdi? Fakülte yönetimi karşılaştığınız sorunların çözümü için size herhangi bir destek sundu mu? Bu dönemde “eğitim” süreciniz nasıl devam ediyor?

Merve: Ben Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dönem 3 öğrencisiyim ve üniversitemin şehrinde yaşıyorum. Açıkçası Mart’tan sonra Haziran’a kadar eğitimde yaşanabilecek olan aksama öngörülebilir bir şeydi ama yaz bittiğinde yeni eğitim dönemi başladığında daha başarılı, daha düşünceli bir sistem bekliyorduk. Eğitimimiz insanın can sağlığıyla alakalı. Çok sıkıştırılmış bir programdan bahsediyorum. Pratiklerle pekiştirilmeden teorik dersleri üst üste verdiler. Biz eğitimimizde edindiğimiz bilgiyi öğrenmeliyiz, sindirmeliyiz ama şu an tek yapabildiğimiz ezberleyebildiğimiz kadarını ezberleyip sınavdan sonra unutmak. İyi bir doktor olamayacağım kaygısı yaşıyorum çünkü öğrenemiyorum. Bu konuda birkaç hocayla irtibata geçtim ve dekanlığa attığım e-mailde hiçbir şey öğrenememektense önemli yerlerin öğreniminin sağlanmasını istemiştim. Programda sadeleştirme veya ders içeriklerinde sadeleştirme gerekli. Okulun ilk günü bir arkadaşımız hocalarımıza dijital yorgunluğa dikkat edilip edilmeyeceğini sordu. Cevap dahi verilmedi, görmezden gelindi ve dijital yorgunluk hiçe sayıldı. Yüz yüze eğitime geçmek okulun fiziki şartları açısından mevcut durumda neredeyse imkansız diyebilirim. 380 kişiden fazlayız dönem 3 olarak. Sınıfımızda oturma yerlerimiz arasında 10 santim ya var ya yok. Tek bir kişinin pozitif olması tüm sınıfı pozitif yapmaya yeter. Başka sınıf da mevcutta yok diye biliyorum. Bu yüzden online eğitim bizim için mecburiyet durumunda. Bu yüzden acilen düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.

Alperen: Merhaba. Ben Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencisiyim. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Tıp Fakültelerinde uygulamalı eğitimler çok önemli bir yer tutuyor. Dönem 4 itibariyle stajyer oluyor ve hastanede eğitim almaya başlıyoruz. Dönem 4 ve 5’te eğitim programımızın en az yarısını uygulamalı eğitimler oluşturuyor. Özellikle Dönem 4’te Dahiliye ve Pediatri stajlarında kazanılan hasta öyküsü alma ve fizik muayene becerileri, eğitimin kalanı ve hekimlik hayatı için hayli kritik. Dönem 6’da ise bu kazanılan becerilerin bir kısmını asistan, uzman ve hocalarımızın denetimi altında pratiğe dökerek eğitimimizi tamamlıyoruz. Pek çok insan tarafından öncesinde de var olduğu düşünülen ilk Covid-19 vakası 11 Mart’ta açıklandı ve söylediğiniz gibi okullar apar topar kapatıldı, daha doğrusu o zaman için eğitime 3 hafta ara verildi. Ben ve birçok arkadaşımın sorduğu “Tamam da 3 hafta sonra pandemi bitecek mi?” sorusunu okul yönetiminin hesaba katmadığını düşünmüyorum. Salgının 3 hafta sonra daha fazla yayılmış olacağını, en azından 11 Mart’tan kötü durumda olacağımızı öngörmek zor değildi. Sonuç olarak bu 3 haftalık süreç içerisinde ülke genelinde uzaktan eğitim kararı alındı. Uzaktan eğitim süreciniz nasıl ilerledi sorusuna aslında basitçe ilerlemedi diyebilirim. Ülke genelinde olduğu gibi fakültemiz de gerek donanım gerek organizasyon açısından bu konuda yetersiz kaldı. Uzaktan eğitim denilen süreç AKUZEM adlı uzaktan eğitim sistemimize yüklenen ders notları ve çok az sayıda hocamızın kişisel çabalarıyla verdiği canlı derslerle sınırlı kaldı. Öğrencilerin bu konudaki talepleri fakülte yönetimince pek dikkate alınmadı. Uygulamalı dersler için Temmuz-Ağustos aylarında telafi eğitimleri planlandı, daha sonra ertelendi ve eylül ayında neredeyse birkaç gün kala iptal edildi. Sınavlarla ilgili de son günlere kadar hep belirsizlik hakimdi. Fakültemiz ilk olarak sınavları yüz yüze yapma kararı aldı. Bu karar pandemi koşulları nedeniyle sosyal medyada öğrencilerden yoğun tepki aldı ve sonrasında fakültemiz uzaktan sınav kararı aldı. Hatta tıp fakülteleri arasında gözlemlediğim kadarıyla kararını uzaktan sınav olarak değiştiren ilk fakültelerden oldu ve bu açıdan diğer fakültelerin öğrencilerine örnek teşkil etti, onlar da birlikte hareket etme yoluna gitti. Genel olarak geçtiğimiz döneme ve uzaktan eğitim sürecine belirsizliğin ve plansızlığın hakim olduğunu söyleyebilirim.

Şevval: Eğitimimiz için yaşanan belirsizlikler okullar tatile girdiğinden bu yana devam ediyor. Her açıdan plansızlık biz öğrencileri de endişelendiriyor bu sürecin başından beri. Asıl önemli olan eğitim ve sağlık başlıkları iken bunlar arka plana atıldı ve arka plana atılmanın getirdiği belirsizlik de eğitimimize yansıdı.

Mart-Haziran dönemi verimsiz geçti. Uzaktan eğitimimiz öğrenci notları ve birkaç hocamızın yaptığı canlı derslerden ibaretti. Onun dışında sadece slaytlar yüklendi.

Okulların açılması ertelendi, ertelendi en son uzaktan olacak dediler. Dönem başında yönetim internet üzerinden bir yayın yaptı. Kendileri de bu dönemde bize net dönüşler yapmıyordu ve yayında 7 kere karar değişikliği yaptıklarını söylediler. Dersler uzaktan Microsoft Teams üzerinden yapılacaktı. Peki herkes bu altyapıya sahip miydi? Bazı arkadaşlarımızın bulunduğu yerlere internet bağlantısı ulaşmıyor, internetin zor çektiği yerlerde yaşayan arkadaşlarımız var. Derslerini telefondan dinleyen arkadaşlarımız var. Fakültemizde yabancı öğrenci arkadaşlarımızın ülkelerine dair sorunları yine canlı derse bağlanma açısından sıkıntı yaratıyor. Altyapınızı ona göre hazırlayın dendi ve çözümler bireylere bırakıldı.

Öğrencilere 'kopyacı' muamelesi

Geçtiğimiz hafta içerisinde “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri" imzasıyla sınav sürecinde yaşanan sorunlar için çeşitli talepler içeren bir bildiri yayımlandı. Aynı bildiri sosyal medyada da gündem oldu. Sınav sürecinizde nasıl sorunlarla karşılaştınız? Nedir bu bildirinin arkasındaki tepkilerin nedeni?

Merve: Bir değil birden fazla bildiri yayımladık ve sorunlarımızı duymalarını istedik. Bu sorunlardan biri sınava 2 gün kala dersler bitiyor ve sınava hazırlanmak için hiç vaktimiz kalmıyordu. Gün içinde 8 saat dersten sonra ‘’hadi ders çalışın’’ demek kolay ama yapması çok zor; gözlerimiz kıpkırmızı oluyor ekrana bakmaktan, baş ağrılarımız, fiziksel ortopedik sorunlarımız oluyor. Bu yüzden dersten sonra dinlenmeye geçiyoruz ve bilirsiniz işte çalışamıyoruz. Son 2 gün deneme yapacağız dediler ve onun teknik donanımıyla uğraştık, 2 günümüz de öyle heba oldu. Sonuç olarak aklımızda ne kaldıysa, sınav sabahına kadar ne ezberlediysek onunla girdik sınava ve ben şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Diğer sorun baraj sistemiydi. Mart-Haziran arası dönemde barajı kaldırmışlardı ve bu da puanlarımızda kendini gösterdi. Sınav notlarımız yükselince de Türkiye'de ilk 5 bin sıralamaya giren öğrencilere ‘’kopyacı’’ muamelesi yapıldı. Gurur kırıcıydı, sözünü dahi etmek istemiyorum. Bir tıp öğrencisinin belini büken en büyük şey barajdır ve biz Türkiye'de en yüksek barajı olan üniversiteyiz; şu an %60 seviyesindedir. Diğer bir sorun sınavda bir soruya 5 kereden fazla dönememek. Bir cevabı değiştirmek istediğinizde hangisiydi diye bakarken bile soru soru geziyorsunuz çünkü soruları görmüyoruz sadece soru numaraları var tek tek tıklayarak bakıyoruz. 4 soru için bunu yapsanız 5. Soru için yaptığınızda soruyu görmenize dahi izin vermiyor sistem. Bunun kaldırılmasını istedik, sorulara dönmek istedik. Daha bir sürü sorun var; sınav portalının sorunlu olması gibi, sınavda beni sınavdan atmıştı 10 sn. içerisinde geri dönemeseydim -ki bilgisayardan anlayan el çabukluğu olan biriyimdir- dönemeyecek ve sınavım yarıda kesilmiş olacaktı. Sadece beni değil sınıfta çok kişiyi bir veya birden fazla kez sınavdan atmıştı bu sistem. Kamerayla özel hayatımız diye bir şey kalmaması konusuna hiç girmek istemiyorum zaten sınava giriş şartı olarak da zorla bize onaylatıldı, hak iddia bile edemiyoruz.

Alperen: Geçtiğimiz dönemin sonuna hakim olan sınav belirsizliğinin, bu dönemde düzeltilmesini daha hazırlıklı olunmasını beklerken tam aksine belirsizlikler derinleşti. Sınavımıza birkaç gün kala üstelik dekanlık-temsilciler arasındaki iletişim kanalı ile değil aldığımız duyumlar aracılığıyla sınavların kameralı sistemle yapılacağını öğrendik ve teknik imkanlara sahip olup olmadığımızı belirtmemiz için (eğer değilsek bu imkanlara sahip bir kamu kuruluşuna yönlendirilecektik) bize en başta sadece 1 gün verildi, sonradan bu birkaç güne uzatıldı ancak o hafta gereken sistem oturtulamadı, süreç yönetilemedi ve sınavlarımız ertelendi. Sonrasında fakülte yönetimi kameralı sistemde ısrarcı olduğunu belirtince biz öğrencilerden sistemi öğrenmek ve test etmek için sürekli bir deneme sınavı talebi oldu ancak sınava 2 gün kala bir deneme sınavı yapma kararı alındı. Sınava ASOS adı verilen bir uzaktan sınav sisteminden girmemiz ve bu sırada telefon kameralarımızı kullanarak MS Teams üzerinden bir canlı toplantı başlatarak kendi görüntümüzü kaydetmemiz isteniyor. Deneme sınavları sırasında arkadaşlarımız birçok farklı sorunla karşılaştı. Sisteme bağlanılamadı, canlı toplantı başlatılamadı vb. Ertesi gün tekrar bir deneme sınavı yapıldı ancak benzer sorunlar devam etti ve yine çok az kişi deneme sınavlarını gerektiği gibi yapabildi. Bunun üzerine akşam dekanlık bir canlı yayınla öğrencilerin sorunlarını dinleyeceğini ve çözüm üreteceğini duyurdu. Ancak canlı yayın teknik sorunlara çözüm üretmek, öğrencilerin endişelerini gidermek yerine “siz yaparsınız, zekisiniz, korkmayın” şeklinde yaşımıza ve aklımıza pek de yakıştıramadığımız ilginç cesaretlendirme çabaları ve yer yer sorumluluğu öğrencilerin üstüne yükleyen içerik ve üslupla ilerledi. Şikayetleri öğrencilerin kopya çekme çabasına bağlayan ithamlarda bulunuldu. Tıp fakültesinde sınav süreçleri yoğun ve stresli geçer, özellikle son günler bu yoğunluk ve stres katlanarak artar. Son 2 günü sınava girmeye çalışmakla harcanan ve sonrasında böyle bir canlı yayınla son akşamı da harcanan arkadaşlarımız haliyle öfkelendiler ve yoğun bir şekilde yapılan canlı yayında tepkilerini gösterdiler. Sınıf grubumuzda sınavın boykot edilmesi gerektiğini düşünen arkadaşlarımız oldu. Ardından sorunlarımızı dile getiren ve çeşitli talepler içeren bir bildiri kaleme alındı.

Öğrenebildiğimiz kadarıyla sınav sistemi için kullanılan programın geliştiricisi olan şirketin ortaklarından birisi rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan. İçerdiği sorunlara rağmen sınavlar için bir programda ısrarcı olunmasının asıl nedeninin bu olduğu ve rektörlüğün bu program için yüklü miktarda bir para karşılığında sözleşme imzaladığı iddia ediliyor. Bu konuda siz neler biliyorsunuz? Bu iddiaların aslı var mıdır?

Merve: Bir kişi suçu ispat edilene kadar masumdur ama aynı zamanda şüphelidir. Ben buna inanırım. Açıkçası şüpheli gösterecek olgular var. Akuzem denilen bir sınav portalımız var normalde. Bunun geliştirilmesi yerine neden yeni bir sistem geldi biz bunu soruyoruz çünkü Akuzem'de sorun yaşamıyorduk pek, basit bir portaldı. İki sınav olduk o sistemle ve sorun yaşamadık. Ama Asos öyle değil sorun yaşıyoruz. Haberleri okudum, umarım doğru değildir. Lütfen eğitimimiz bir ihale oyuncağı olmasın, bunun düşüncesi canımızı sıkıyor, içimizi kemiriyor. İddiaların aslı var mıdır bilmiyoruz.

Alperen: Evet bu iddiaların basında yer aldığını ben de gördüm. Haberlerin de belgelere dayandığını fark ettim. Bu belgelere göre kullandığımız sınav yazılımının geliştiricisi Murat hocamız ve 2 hocamızla daha ortak olduğu yazılım şirketinin müdürü öğrendiğim kadarı.

Okulda da geçtiğimiz dönem sorunsuz çalışan bir sistemimiz varken bu sistemde bu kadar ısrarcı olunması da tepki çeken temel başlıklardan biriydi. Buna rağmen girdiğim sınavlardan birinde dekan yardımcımız bu sistemde devam edileceğini net bir şekilde dile getirmişti. Haberde yüklü bir ödeme karşılığında sözleşme imzalandığı iddiaları yer alıyordu ancak iddiaların doğruluğu hakkında kesin bir bilgim yok.

Adını koyalım: Örgütlenerek eşitsizliklerle mücadele edebiliriz

Son olarak; ilerleyen süreçte benzer sorunlar yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor. Bunun için nasıl bir adım atacaksınız ya da neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Merve: Biz gelecekten de üniversitemizden de umudumuzu kesme noktasına geldik. Duyulmayan sesimiz okunmayan mesajlarımız var. Önümüze ne yemek koyarlarsa onu yiyoruz, o hale geldik. Elimizden geldiğince hocalarımızla sorunlarımızı konuşuruz yine. Üniversite yönetimimizle yakında bir toplantımız olacak gibi, bunları tekrardan belirtiriz belki dinlemek isterler belli olmaz. Yolumuza bakacağız ve en az hasarla bu zamanları atlatmaya çalışacağız.



Alperen: Bence geçtiğimiz dönemden bu yana yaşanan sorunlarda sadece bizim fakültemizde değil ülke genelinde tıp fakültesi öğrencileri birlikte hareket edebilme, örgütlü reaksiyon verebilme yeteneği kazandılar ve bu şekilde sonuç alabildiklerini gördüler. Son yaşadığımız sınav sistemi sorununda ortak imzalı bir bildiri yayınlanması bunun somut bir örneğiydi. Sınıf iletişim gruplarımızda ya da sosyal medyada bireysel olarak gösterilen dağınık tepkiler genelde fakülte yönetimine bile ulaşamadan sönümleniyor ve sonuç alamıyordu. Şimdi ise sınava yönelik boykot önerisi kendine hayli destekçi bulabiliyor örneğin. Ben kazanılan bu yeteneğin ve enerjinin platform, konsey, dayanışma ağı vb. gibi bir oluşumda organize olması, fakültedeki işleyişe müdahil olabilecek derecede etkinlik ve fakülte yönetimiyle doğrudan iletişim kurabilecek ciddiyeti kazanmasının sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir hekim ve eğitimcinin meslek etiğini hiçe sayarak haksız kazanç elde etmeye çalıştığının fark edilmesi durumunda gereken tepkinin çekinmeden gösterilebildiği özgür ve gerektiği yerde politik olabilen bir ortamın yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bahsettiğim oluşumun hedeflerinden biri de bu olmalı bence.

Şevval: Geçen bu 3 hafta içerisinde istersek sesimizi duyurabildiğimizi, toplu hareket edebileceğimizi gördük. Öğrencilerin sınav ile ilgili sesi çıktıkça sınavdan önceki öğrenme sürecinde yaşanan sıkıntılar da açığa çıkmış; sadece sınav değil eğitim süreci boyunca da birbirimizin nasıl zorluklar yaşadıklarını öğrenmiş olduk, paylaştık hepimiz. Bu sorunlar sadece sınav anı ile bitmiyordu. Pandemi döneminde iyice ayyuka çıkan eşitsiz ve adaletsiz eğitim sürecinin sorunlarının çözümü bireye bırakılmıştı. Önümüzdeki dönemlerde bu sorunların daha da açığa çıkacağını, sadece bizim üniversitemizle, bizim bölümümüzle sınırlı olmadığını, diğer üniversitelerde de bu sorunların tek tek açığa çıkacağını biliyoruz. Babası annesi işten çıkarılan, eğitimini alırken çalışmak zorunda olan öğrencilerin hayatın daha da pahalılaştığı bu dönemde daha çok sesini duyacağız. Sadece Akdeniz üniversitesi öğrencileri olarak değil tüm üniversitelerde de eşit şartlarda ve parasız bir eğitim için sesimizi duyacaksınız. Ancak yan yana gelerek, birlikte hareket ederek, adını koyalım; örgütlenerek eşitsizliklerle mücadele edebiliriz.