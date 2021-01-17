Tıp öğrencilerinin aşı eylemi kazanımla sonuçlandı

Tıp Fakültesi öğrencilerinin 4. sınıf stajyer öğrencilerin tamamının koronavirüs aşılama programına dahil edilmesi için sosyal medya üzerinden yaptıkları eylem kazanımla sonuçlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşılanma programında tüm tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki stajyer doktorların diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk sırada aşılanması gerektiği belirtilmişti. Ancak YÖK'ün yayımladığı belgede sadece tıp fakültesi 5. ve 6. sınıflarının aşılanması söz konusu olmuştu. Öte yandan sadece belirli üniversitelerde okuyan 4. sınıf stajyer öğrenciler aşı programına alını, kalanlar programın dışında bırakılmıştı.

Karar, tıp fakültesi öğrencileri tarafından tepkiyle karşılandı. Öğrencilerin sosyal medyada gerçekleştirdikleri eylemin ardından söz konusu karar geri çekildi.

Dün akşam saat 20.00'de Twitter’da #TipDonem4lereAsiEsitligi etiketiyle başlatılan eyleme Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere birçok tıp fakültesi öğrencisi katıldı.

Eylemde, sadece belirli üniversitelerde 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıf listelerine dahil edilerek aşılanmasının adaletsizliğine dikkat çekilirken, eşitliğin sağlanması için tüm 4. sınıf öğrencilerinin aşılanması gerektiği vurgulandı. Kısa sürede beş binin üzerinde tweet’e erişen sosyal medya kampanyasında öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinin en başından itibaren yaşadıkları sorunları dile getirip en kısa zamanda aşılanarak okullarına dönmeyi talep ettiler.

Karar geri çekildi

Eylemde paylaşılan tweetler başarıya ulaştı. Habertürk kanalında canlı yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programında, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın'a yöneltilen "Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin aşı programına dahil edilecek mi?" sorusuna Akın, "Bu konuda bilim kurulunda müzakere yaptık. Aşılanmaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz" şeklinde yanıt verdi. Twitter gündeminde yer edinen konuyla ilgili programın ilerleyen dakikalarında Akın'a, Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'den gelen mesaj sonucu 4. sınıf tıp fakültesi stajyer öğrencilerinin de aşılanma programına dahil edildiği açıklandı.

Eylemin ardından açıklama yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, 4. sınıfta öğrenim gören stajyer öğrencilerin de aşı programına dahil edildiğini açıkladı.

Aşıya erişimde eşitlik talebi

Öğrencilerin eylemde kullandıkları bildiri şu şekilde:

"#TipDonem4lereAsiEsitligi

Tıp Fakültesi Öğrencileri olarak yaklaşık 1 yıllık uzaktan eğitim sürecinde;

- Teknoloji erişimi kısıtlı olan arkadaşlarımızın derslere katılamaması, sistem kapasitesini aşan kalabalık sınıflarla ders işlendiği için öğrencilerin sistemden düşmesi gibi teknik sıkıntılar yaşadık.

- Teknik sıkıntılar yaşayan sadece biz değildik, hocalarımız da okulun interneti yetersiz geldiği için çoğu zaman dersleri ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldılar.

- Online sınavlarda kopya riskini azaltmak için alınan önlemlerle "sınavda önceki soruya gitme, soruyu cevaplandırmak için yeterli süreye sahip olma" gibi en doğal haklarımızdan mahrum bırakıldık.

- Tüm bunların yanında 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının 2. yarıyılında eğitimimize yüz yüze devam edebilmek için normalde eğitim yılı boyunca verilen stajların teorik eğitimlerini 4 aya sıkıştırılmış bir şekilde aldık. Buna rağmen 2. yarıyıl eğitimimizin online olarak devam etmesi söz konusu.

Sağlık çalışanları ile birlikte, tıp fakültesinde okuyan stajyer öğrenciler de aşı uygulamasında ilk sırada yer almaktadır. Birçok tıp fakültesinde dönem 4 ve 5 öğrencileri de aşı listesine alınmıştır. Buna rağmen bazı fakültelerde yalnızca dönem 5 öğrencisi stajyerler aşılanmış, dönem 4 öğrencisi stajyerler aşı listesine alınmamıştır. Dönem 4 müfredatı Dahiliye, Genel Cerrahi gibi tıp eğitiminde çok önemli yer tutan stajları içerir. Bu stajlar yüz yüze yapılmadığında tıp öğrencisinin mesleki yeterliliğini sağlaması çok zordur. Bu nedenle dönem 4 eğitimi, en az dönem 5 eğitimi kadar öneme sahiptir ve yüz yüze gerçekleştirilmelidir.

Aşı bir haktır ve tüm tıp fakültesi stajyer öğrencilerinin eğitim hakkı gözetilerek aşıya erişimde eşitlik sağlanmalıdır. Bizler, tüm tıp fakültelerindeki dönem 4 öğrencisi stajyerlerin, olabilecek en kısa sürede aşılanmasını ve yüz yüze eğitime dönmesini talep ediyoruz."