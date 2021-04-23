Tıp merkezinde kazanım: Sağlık emekçisinin kıdem tazminatı ödendi

İzmir Karşıyaka’da bulunan Özel Zübeyde Hanım Tıp Merkezi, iş sözleşmesine ve teknik eğitimine aykırı olarak teknisyen ve hemşirelerin işini yapmayı zorladıkları sağlık teknisyenine kıdem tazminatını vermek zorunda kaldı.

Daha önce Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan bir ihbara göre Özel Zübeyde Hanım Tıp Merkezi’nde çalışan bir tıbbi sekretere, hastane yöneticilerinin baskısıyla, teknisyen ve hemşirelerin yapması gereken işlerin yaptırıldığı bildirilmişti. Tıbbi sekretere mesleğini soran hastalara kendisini "hemşire" ya da "teknisyen" olarak tanıtması yönünde baskı yapıldığı belirtilen ihbara göre, işçinin kendi mesleği olan tıbbi sekreterlik dışında başka işlerde de zorla çalıştırıldığı aktarılmıştı.

Baskılara dayanamayıp sözleşmesini haklı sebeple fesheden işçinin kıdem tazminatı, hastane yönetimi tarafından “aynı durumda çalışan diğer işçilere emsal oluşturmaması için” verilmemişti. Kıdem tazminatı için mücadele eden ve arabulucuya başvuran işçinin kıdem tazminatının hastane tarafından ödendiği aktarıldı.

Tıbbi sekreteri zorla çalıştırmak amacıyla küfür ve hakaret eden, “kafasına sıkmakla” tehdit eden doktor İbrahim Karadağ’ın ise hastane yönetimi tarafından hâlâ aynı pozisyonda çalıştırıldığı ve hakkında hiçbir yaptırımın uygulanmadığı öğrenildi.

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