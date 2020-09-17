Tıp Fakültesi Öğrencileri: Bir meslektaşımızın yaşamı sizin tüm tarihinizden daha değerlidir

Sağlık emekçilerinin yanlış salgın yönetimi ve alınmayan önlemler sebebiyle hayatlarını kaybetmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamanın ardından Birliğin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilmesine tıp fakültesi ve sağlık bilimleri öğrencileri tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada "Geçmişi karanlık çetelerin de, o çetelerin sözcüsü halk düşmanlarının da 6 aydır yaşanan felakete dair tek söz etme hakkı yoktur. TTB, hayatını kaybeden meslektaşlarımıza vefa borcunu ödediği, halka gerçekleri söylediği için mahkum edilemez. Bir meslektaşımızın hayatı, sizin tüm tarihinizden daha değerlidir" denildi.

Bahçeli Türkiye’de binlerce hekimin üyesi olduğu TTB'nin küresel pandemi esnasında kapatılmasını da talep etti.

Bugün siyah kurdeleler takılarak hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve güvenliğine dikkat çekilirken çeşitli üniversitelerden Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri öğrencileri ortak bir açıklama yayımladı.

Salgının yükselişe geçmesinin şaşırtıcı olmadığı vurgulanan açıklamada öğrenciler, bu felaketin sorumlularının TTB’ye saldırmasının acınası bir durum olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın tam metni ve imzacı üniversiteler şu şekilde:

"Hekimler ve sağlık emekçileri aylardır salgınla mücadele etmek için hayatları pahasına çalışıyor. Bizler ise stajyer olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaktayız. Geçtiğimiz hafta bir stajyer arkadaşımızı, salgının başından beri ise hekim, hemşire fark etmeksizin onlarca sağlık emekçisini kaybettik. Türkiye bu açıdan en çok kayıp veren, koşulların en zor olduğu ülkelerden biri. Bakanlığa test sıklığı, işyerlerinde alınacak önlemler, seyahat yasakları ile ilgili Türk Tabipleri Birliği sayısız çağrı yaptı. Ancak patron sağlık bakanı ve çalışma arkadaşlarının tercihi bu çağrılara kulak tıkamak oldu. Gelinen son durumda salgının başlangıç noktasından daha tehlikeli bir yere varması şaşırtıcı yahut tesadüf olamaz. Mesleğimizin yüz akı olan Türk Tabipleri Birliği yerine turizm patronlarıyla akıl ortaklığı yapmayı tercih eden iktidarın, şimdi ise kuyrukçularıyla birlikte suçu başkasına havale etme çabası acınasıdır.

Bu hesap tutmaz!

Geçmişi karanlık çetelerin de, o çetelerin sözcüsü halk düşmanlarının da 6 aydır yaşanan felakete dair tek söz etme hakkı yoktur.

TTB, hayatını kaybeden meslektaşlarımıza vefa borcunu ödediği, halka gerçekleri söylediği için mahkum edilemez. Bir meslektaşımızın hayatı, sizin tüm tarihinizden daha değerlidir!

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri

Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Öğrencileri

Dicle Tıp Fakületesi Öğrencileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Öğrencileri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencileri

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Öğrencileri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Öğrencileri

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri"

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