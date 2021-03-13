Tıp Bayramı'nı sağlıkçılar için mevlid programı düzenleyerek kutladılar

İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mevlid programı düzenledi.

Kaymakamlıktan dün sosyal medya aracılığıyla yapılan duyuruda, "pandemi tedbirlerine uyulacağı" söylendi. Twitter'dan yapılan paylaşımı Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday da beğendi.

Söz konusu duyuru şöyle:

"14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Covid-19 salgınında dolayı vefat eden vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızın ruhlarına ithaf edilmek üzere, 13 Mart 2021 Cumartesi saat 15:00'de Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde Pandemi takdirlerine riayet edilerek mevlidi Şşerif programı düzenlenecek olup, İlimiz genelinde okunan 15.000 hatmi şerifin duası yapılacaktır."