Timur Selçuk yaşamını yitirdi

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Ses sanatçısı, orkestra şefi ve besteci Timur Selçuk 2 Temmuz 1946 yılında dünyaya geldi. Geleneksel Türk müziği ustalarından, besteci, Münir Nurettin Selçuk'un oğlu olan Timur Selçuk beş yaşında piyano çalmaya başladı ve ilk konserini yedi yaşında verdi. Lise çağında bir yandan Galatasaray Lisesi'nde, bir yandan da İstanbul Belediye konservatuvarında solfej, armoni ve piyano eğitimi aldı. Daha sonra, 1964 yılında Paris’e giderek, dünyanın en prestijli konservatuvarlarından biri olan “Ecole Normale de Musique de Paris” müzik okuluna girdi. Bu okulun piyano, orkestra şefliği ve bestecilik sınıflarına devam etti. 1965 yılından başlayarak pek çok Türk şairin şiirini şarkı formunda besteledi. Ümit Yaşar, Faruk Nafiz gibi şairlerin şiirlerinden bestelediği şarkılardan oluşan ilk plağını 1967 yılında doldurdu. Bu şarkıları Orhan Veli, Nâzım Hikmet ve Attila İlhan’ın şiirlerinden bestelediği şarkılar izledi ve bu repertuarla bir konserler serisi başlattı. 1974’te Türkiye’ye döndü. Oda müziği, tiyatro ve film müziği çalışmalarına ağırlık verdi. 1977’de İstanbul Oda Orkestrası'nı kurdu ve aynı yıl Çağdaş Müzik Merkezi adıyla kurduğu okulda kendi öğrencilerini yetiştirmeye başladı. Saadet İkesus’la şan çalıştı ve şarkılarını kendi teatral üslubuyla seslendirdi. Orkestra yapıtlarında, düzenlemelerinde, sözlü ya da sözsüz sahne ve film müziklerinde ritmik, melodik ve armonik ögelerle bütünleşen bir orkestrasyon uyguladı. Modern yazı tekniklerine yer vermeye özen gösterdi fakat aynı zamanda geleneksel Türk müziği birikimini de sıklıkla eserlerinde kullandı. Pek çok ülkede orkestra şefi, piyanist ve ses sanatçısı olarak konserler verdi.

Başlıca yapıtları arasında, Sen Nerdesin?, Ayrılanlar İçin, Beyaz Güvercin, İspanyol Meyhanesi adlı şarkılar;

Nereye Payidar?, Tak-Tik, Sakıncalı Piyade, Küçük Adam N’Oldu Sana, Rümuz Goncagül, Galileo Galilei, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Halide, Lozan, Abdülcanbaz, Woyzeck adlı oyun müzikleri;

Orkestra ve oda müziği için, Paris Mektupları, (gitar ve yaylılar için), Saksağan, (soprano saksafon ve yaylılar için) Bir Çift Sözüm Var (solo kontrabas ve yaylılar için), Bentler (arp ve nefesli sazlar için), Pireli Yapıt (iki piano için), Yolculuk (Piano, keman, klarinet için), şan ve Piano için çağdaş Türk şairlerinden şarkılar, Tarih Merdiveni bale süiti, Mevlana uvertürü, Yunus Emre bale müziği;

Üç İstanbul orkestra süiti ve film müziği, Bir Uzay Masalı operası, İstanbul’un Çağırdığı Su (belgesel), Sarıpınar 1914, Cahide, (TV dizisi), Hakkari’de Bir Mevsim, Kuyucaklı Yusuf, Gülüşan, Polis, Mavi Sürgün, Dönüş Yolu, Abdülhamit Düşerken film müzikleri, Yasaklar ve Sarı Naciye müzikali bulunmaktadır.

Albümler

Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974

İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974

Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977

Tak Tik, Maral Plak, 1979

İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979

Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982

Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986

Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991

25. Yıl, Balet Plak, 1992

Seçkiler, Ada Müzik, 2000

Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004

Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004

Bedreddin, Balet Plak, 2005

45'likler

Ayrılanlar İçin - On Dit, Barclay Plak, 1964

İnme - Çoban Çeşmesi, Balet Plak, 1969

Derbeder Ömrüm - Köylü Kızı, Philips Plak, 1970

Böyledir Akşamları İstanbul'un - Rıhtımda, Philips Plak, 1970

Viens Regarder Le Soleil, Philips Plak, 1971

Bugün Yarın Daima - Kadın Kadın, Philips Plak, 1972

Yaşayamam Sensiz - Sevmek Delilik, Philips Plak, 1972 - 1974

İspanyol Meyhanesi - Beyaz Güvercin, Philips Plak, 1972

Duyar mısın? - Kara Sevda, Grafson Plak, 1972

Sıla Güneşi - Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar, Yonca Plak, 1972

Kırık Kalpler - Oy Be Nenem, Yonca Plak, 1973

Panayır Günü - Yaralı Ceylan, Yonca Plak, 1973

Sen Nerdesin - Tu Seras Un Concerto, Barclay Plak, 1974

Hürriyete Doğru - Karantinalı Despina, Grafson Plak, 1974

Pireli Şarkı - Memet, Yonca Plak, 1975

Dönek Türküsü - Özgürlük, Yankı Plak, 1978