Dün yaşamını yitiren piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Selçuk'un tabutuna karanfiller bırakıldı.
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Dün yaşamını yitiren 74 yaşındaki sanatçı Timur Selçuk, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Merkezi
Dün yaşamını yitiren piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Selçuk'un tabutuna karanfiller bırakıldı.