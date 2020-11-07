Dün yaşamını yitiren piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Selçuk'un tabutuna karanfiller bırakıldı.
Timur Selçuk defnedildi
Dün yaşamını yitiren 74 yaşındaki sanatçı Timur Selçuk, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.
Haber Merkezi
Dün yaşamını yitiren piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Selçuk'un tabutuna karanfiller bırakıldı.