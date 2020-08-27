Timtik ve Ünsal için Erdoğan'ın evinin önünde açıklama yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın taleplerinin karşılanması ve tahliye edilmeleri talebiyle bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde eylem yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada "Kısıklı'da cumhurbaşkanının evinin önünde ölüm orucundaki Halkın Avukatlarına destek vermek için basın açıklaması yapmak isteyen müvekkillerimiz gözaltına alınmıştır" denildi.

Timtik ve Ünsal'ın adil yargılanma taleplerinin kabul edilmesi ve tahliye edilmeleri için bugün öğle saatlerinde İstanbul'da Bakırköy Sadi Konuk Araştırma ve Eğitim Hastanesi önünde de avukat aileleri tarafından basın açıklaması yapıldı. Akşam saatlerinde ise Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Barosu önünde avukatlar tarafından bir açıklama yapıldı.

Hastane önünde yapılan açıklamada Timtik ve Ünsal'ın yakınları ve avukat aileleri "Adil yargılanma haktır. Evlatlarımız acil tahliye edilsin. Evlatlarımız yaşasın" pankartı açtı. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'n durumlarının kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada "acil tahliye" talebinde bulunuldu.

Akşam saatlerinde ise avukatların yapacakları basın açıklaması öncesinde İstanbul Barosu önü polis tarafından ablukaya alındı. Yapılan görüşmelerin ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Burada konuşan Avukat Sinan Zincir, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için acil tahliye taleplerini yineledi ve adalet mücadelesini her platformda sürdüreceklerini belirterek "Susmayacağız, direneceğiz. Ebru'yu ve Aytaç'ı yaşatacağız" dedi.