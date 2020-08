Timtik ve Ünsal için AYM’ye başvuru yapılacak

Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu, “adil yargılanma” talebi ile ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumuna dikkat çekmek amacıyla açıklama yaptı. Timtik’in bulunduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirilen açıklamaya çok sayıda avukat ile ölüm orucu eylemcilerinin aileleri ve yakınları katıldı.

"Adalet sağlansın, Ebru ve Aytaç Yaşasın" pankartı ile "Savunmaya Özgürlük", "Evlatlarımız için Adalet istemek suç değildir" dövizleri açan kitle sık sık "Devrimci avukatlar onurumuzdur" sloganı attı.

Açıklamada ilk olarak söz alan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Genel Merkez yöneticisi Hüseyin Boğatekin, meslektaşları Timtik ve Ünsal'ın adil yargılanma talep ettiklerini, avukat arkadaşları ve ailelerinin de adliye ve hastane önlerinde aylardır direndiklerini ifade etti.

Ülkenin en iyi avukatlarının 159 yıl hapis cezasıyla mahkum edildiklerini belirten Boğatekin, “Her gün burada teker teker ölsek de, yine her gün burada ısrarla adalet demeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız bu pandemi koşullarında, çok zor koşullarda tutuluyorlar. Tahliye talebimiz reddedildiği günden bu yana Aytaç ve Ebru zorla tutuluyor. Her ikisi de hastanelerin hapishane koğuşlarında, yani temiz ortamlarda değiller. Tedaviyi kabul etmediklerini defalarca yazılı ve sözlü bir şekilde dile getirdiler. Avukatları olarak biz, bütün kurumlara başvurduk. Başvurularımızda tedavi istemediklerini dile getirdik. Tedavi değil, adil yargılanmak istiyorlar. Ama gelinen aşamada her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Yargıtay kararını vermiyor. Türkiye'nin en ağır yargılanma süreçlerden birini geçirmiş bir dosyayı hiç bilmeden yargıçlar heyeti, tutuklu kalmaları yönünde bir karar verdi. Bu son güncel sağlık raporuna rağmen ısrarla bırakmama 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin rutini haline geldi” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Boğatekin, Pazartesi günü Anayasa Mahkemesine (AYM) tutukluluk halinin devam kararına karşı tedbir talebi ile başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

Ardından söz alan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkez Yöneticisi Ergin Sözen, Timtik ve Ünsal’ın yaşaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Açıklama alkış ve sloganlar eşliğinde son buldu.

Yargıtay önündeki açıklamaya polis saldırısı

Timtik ve Ünsal’ın dosyalarının ivedilikle incelenmesi ve tahliye edilmeleri için Yargıtay önünde yapılmak istenen basın açıklamasına ise polis saldırdı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Ebru ile Aytaç'ın dosyalarının ivedilikle incelenmesi ve derhal tahliye edilmeleri için Yargıtay önünde yapacağımız basın açıklamasına polis saldırısı gerçekleşti. Ancak buna rağmen sözümüzü söylemekten geri durmadık, durmayacağız: Ebru ve Aytaç Tahliye Edilsin!” denildi.