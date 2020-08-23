TikTok, Trump'ın yasağına karşı dava açıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın “ulusal güvenlik tehdidi” oluşturduğu iddiasıyla Çinli ByteDance şirketine ait TikTok kısa video uygulamasını yasaklama kararı yargıya taşınıyor.

Trump, TikTok’un ABD’deki kolunun satılması için süre vermiş, alıcı bulunmadığı durumda ülkedeki faaliyetlerini yasaklayacağını açıklamıştı.

TikTok’tan yapılan açıklamada Trump’ın 6 Ağustos ve 14 Ağustos’ta yayımladığı kararnamelerine karşı dava açılacağı belirtildi.

TikTok’tan yapılan açıklamada “Her ne kadar Trump yönetiminin endişelerine karşı çıksak da yaklaşık bir yıldır iyi niyetle yapıcı bir çözüm arayışına girdik. Buna rağmen yönetim olguları dikkate almadı ve kendisini özel şirketlerle müzakereler arasında konumlandırmaya çalıştı” denildi.

TikTok “Hukukun üstünlüğünün devre dışı bırakılmamasını, şirketimiz ve kullanıcılarımızın adil muamele görmelerini temin etmek için kararnameye karşı adli yollara başvurmaktan başka seçeneğimiz yok” açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray’dan ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

TikTok'un sahibi olan ByteDance şirketi de ayrı bir açıklama yayımlayarak Trump yönetimine karşı 24 Ağustos Pazartesi günü resmen dava başvurusunda bulunacağını duyurdu.