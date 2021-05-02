"Pandemiyle mücadelede halkın esenliğini merkeze koyan bir iktidar “sağlığımız için tam kapanmaya gidiyoruz” dese ulaşımda nasıl bir manzarayla karşılaşmayı beklersiniz?"

3 Mayıs 2021 tarihini taşıyan Boyun Eğme günlük dijital gazetede bu soru soruluyor. "Enerji, sağlık, gıda gibi olmazsa olmaz sektörler dışında tüm faaliyetlerin durmasıyla ulaşımdaki yoğunluğun da yok denecek kadar hafiflemesini beklersiniz, öyle değil mi?" diye devam ediyor sorgulama.

Türkiye Komünist Partisi'nin gazetesi Boyun Eğme'de AKP iktidarının aldığı "tam kapanma" kararınından sonraysa bu beklenenlerin tam zıttı görüntüler ortaya çıktığı hatırlatılıyor. Bu tabloyu "tıklım tıkış tam kapanma" olarak tanımlayan Boyun Eğme, sorunun kaynağında kapitalist mülkiyet düzeni olduğunu bu iddiayla savunuyor: Ulaşımda özel sektör hakimiyeti ölüm demek...