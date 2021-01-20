Ticaret Bakanı Pekcan: Rusya'nın domates ihracatına uyguladığı kota yükseldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rusya'nın Türkiye'den domates alımına yönelik uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı.

Pekcan açıklamasında, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Rusya’nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.