THY'nin Tebriz-İstanbul uçuşları tekrar başlıyor

İran Doğu Azerbaycan Havalimanları Genel Müdürü Ramin Azeri, Türk Havayolları'nın tekrar Tebriz-İstanbul uçuşlarını başlattığını duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Azeri, THY B737 uçağının 882 sefer sayılı uçuşla her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri İstanbul-Tebriz arası, karşılıklı seferler düzenleyeceğini duyurdu. Azeri "Tebriz-İstanbul uçuşları gece yarısı 03.05'te yapılırken, İstanbul-Tebriz seferleri saat 00.05'te yapılacak" dedi.

IRNA Türkçe'de yer alan habere göre bu uçuşların sağlık kuralları ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldığını ifade eden Azeri, Türk Havayolları'nın korona pandemisinin patlak vermesinden sonra 24 Şubat günü Türkiye-İran uçuşlarını durdurduğunu hatırlattı.