THY'nin Oslo-İstanbul uçuşuna bomba ihbarı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Oslo-İstanbul seferini yapan uçağı için bomba ihbarı yapıldı. İstanbul Havalimanı'na inen uçakta yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.