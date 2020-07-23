THY'nin ABD'den aldığı uçakların yazılım hatası yüzünden kullanılmadığı iddia edildi

THY’nin Amerika’dan satın aldığı çok sayıda uçağın yazılım hatasından dolayı kullanılmadığı, uçakların bir kısmının İstanbul’da bir kısmının da ABD’de havalimanlarında, hangarlarda bekletildiği iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, çürümeye terk edilen uçakları Meclis gündemine taşıdı.

Hatalı uçak satan üretici firmaya dava açıldı mı?

CHP’li Tanal’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi aynen şöyle: