THY'den yurt dışı uçuşlara ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt dışı uçuşları için izin belgesine ihtiyaç olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt dışı uçuşları için izin belgesine ihtiyaç olmadığını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün açıklamaları şöyle:

''Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (PCR test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz.''

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