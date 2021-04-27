Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt dışı uçuşları için izin belgesine ihtiyaç olmadığını açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün açıklamaları şöyle:
Haber Merkezi
THY'den yurt dışı uçuşlara ilişkin açıklama
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt dışı uçuşları için izin belgesine ihtiyaç olmadığını açıkladı.
Haber Merkezi
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt dışı uçuşları için izin belgesine ihtiyaç olmadığını açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün açıklamaları şöyle: