THY'den 'seyahat izin belgesi' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgınla mücadeleye ilişkin olarak 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı. Belirlenen muafiyetler dışında uygulanacak sokağa çıkma yasağında, şehirlerarası seyahatlerin de izne tabi olacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, Yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler" ifadesini kullandı