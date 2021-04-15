THY’den Rusya seferleri için yeni karar

Türk Hava Yolları (THY) 1 Haziran’a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı bütün seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada alınan kararın Rusya’nın yapmış olduğu seferleri kısıtlama kararı ile bağlantılı olduğu vurgulanarak şu ifadeler yer aldı:

“15 Nisan ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için işlemlerinizi, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden, satış ofislerimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.”