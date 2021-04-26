THY'den kapanma kararı sonrası 'bilet' açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki kapanma kararına ilişkin, "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" denildi.
Açıklamada, "29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir" ifadesi kullanıldı.