THY'den Almanya'ya seyahat edeceklere maske uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında aldığı karara bağlı olarak 1 Şubat'tan itibaren bu ülkeye seyahat edecek yolcularına maske uyarısında bulundu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "1 Şubat itibarıyla Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların FFP2, KN95, N95 ya da tek kullanımlık tıbbi maske kullanmaları gerekmektedir" denildi.

Almanya toplu taşıma araçları ile dükkan ve mağazalarda KN95/N95, FFP2 veya tıbbi (cerrahi) maskelerin kullanılmasını zorunlu hale getirmişti. Kararla birlikte ağız ve burnu kapatan atkı ya da kumaş maskelerin artık toplu taşıma araçlarında kullanılamayacağı belirtilmişti.