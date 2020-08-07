THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya seyahati öncesi 48 saat içinde alınmış negatif koronavirüs (Covid-19) testi (PSR) ibraz etmeyen yolcuların uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'nin resmi twitter adresinden yapılan açıklama şöyle:

"8 Ağustos saat 23.59 itibariyle Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. 2 yaş altı yolcularımız bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PSR testi Sağlık Bakanlığının 'covid19bilgi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir."

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdığını duyurmuştu. Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını açıklamıştı.