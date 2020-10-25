THY, yabancı pilotları 6 aylığına ücretsiz izne çıkardı

Türk Hava Yolları (THY) şirket bünyesinde çalışan yabancı pilotları 6 aylığına ücretsiz izne çıkardı.

Airline Haber'e göre; THY'nin yabancı pilotlara gönderdiği bildiride, koronavirüsün havacılık sektöründe olumsuz etkilerinin artarak devam etmesi ve gelir ve gider dengesi göz önünde bulundurularak önceki alınan kararlara ek olarak yeni kararlar alındığı açıklandı.

Alınan kararlarda yabancı uçucu ekibin ülkelerine dönmek için pass bilet haklarını kullanabileceği, kararın 1 Kasımdan itibaren geçerli olacağı bildirildi.