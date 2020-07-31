THY ile Hava-İş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi, emekçiler tedirgin

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası ile yapılan ücret düzenlemesi görüşmeleri çıkmaza girdi.

Her iki tarafın da farklı sonuçlara işaret eden açıklamaları bu süreçte çalışanlar arasında büyük bir güvensizlik ve kafa karışıklığı yarattı. Gelinen noktada THY yönetimi kısa çalışma izninin bir ay daha uzatılmasına karar verdi. Ağustos ayı sonunda personeli neyin beklediği ise soru işareti. Görüşmelerin tekrar yapılabileceği söyleniyor.

Hava-İş: Açlık sınırına itecek teklifler sunulmakta

Hava-İş Sendikası görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada THY'nin kendilerine bildirmeksizin tek taraflı olarak görüşmeleri sonlandırdığını ve dün sabah kendilerine bir mutabakat metni ilettiğini duyurdu.

Sendika metinde önceki gece mutabık kalınan maddeler olmadığı gibi 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ndeki kazanımların da geri alındığını belirterek "Teklif sürekli uzlaşı için çabalamamıza rağmen bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır" açıklamasını yaptı.

Hava-İş'ten yapılan açıklamada "Kifayetsiz ve muhteris işveren yöneticileri tarafından verilen sözler tutulmamakta, mutabık kalınan anlaşma maddeleri dahi değiştirilmekte ve sizleri açlık sınırının altına itecek teklifler sunulmaktadır" denildi.

Açıklamada "Gün içerisinde işveren tarafından bizlere bildirilmeden tek taraflı olarak görüşmelere son verilmiş olması üyelerimizin ve sendikamızın sabrını taşırmıştır. Yaptığımız duyurularla belirsizlikten kurtulma ışığını gören, aileleri ile huzurlu ve mutlu bir bayram yaşamanın arifesinde olan üyelerimiz işverenin yayınladığı bu duyuru ile şirkete olan tüm aidiyetlerini yitirmiş durumdadır" denildi.

Sendika açıklamasında "Şahsi hırsları, kibir veya egolarından dolayı bizlerle uzlaşmaya yanaşmayan ve üyelerimize THY ailesinin en kötü bayramını yaşatan işveren yetkilileri bilsinler ki artık uzlaşmacı olması gereken kendileridir. Çünkü açlık sınırının altına itmeye çalıştıkları THY emekçisi üyelerimizin şirkete olan tüm aidiyetlerini yıktıkları gibi üye ile Sendikamız arasını açmak için oynadıkları oyun boşa çıkmıştır. Bu oyunu boşa çıkararak işveren ile yürüttüğümüz görüşmeler esnasında 100'lerce üyemiz Sendika Genel Merkezimize gelerek desteklerini iletmişlerdir" ifadelerine yer verdi.

Kısa çalışma bir ay daha uzatıldı

Hava-İş'in açıklamasının ardından THY tarafından personele gönderilen e-postada ücret konusunda uzlaşmaya varılamaması üzerine sendikalı işçiler için kısa çalışma izninin bir ay daha uzatılacağı bildirildi.

THY'nin personele gönderdiği e-postada Hava-İş'le yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varılamadığı belirtilerek "İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara uyan yeni ücret düzenlemesi konusunda da bir uzlaşma sağlanamamış olması sebebiyle, çok büyük operasyonel zorluğuna ve İşkur Hizmet Merkezlerinin sınırlı imkânlarına rağmen diğer uygulamalara göre çalışanlarımızın lehine olan kısa çalışma uygulamasına devam etmeyi tercih etmek zorundayız" denildi.

Açıklamada 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren THY'de uygulanmakta olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 ay daha uzatılmasına karar verilen kısa çalışma uygulamasının Ağustos ayında da devam etmesine karar verildiği belirtildi.