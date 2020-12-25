THY duyurdu: İngiltere'yle uçuşlar koşullu başladı

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, artık Türkiye'den İngiltere ve Danimarka'ya uçuşların yapılabileceği ancak Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye istisnalar haricinde uçuş izni verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye'den Birleşik Krallık veya Danimarka'ya seyahat edecek yolcularımız için yolcu kısıtlaması bulunmamakla birlikte, ilgili ülkelerin yolcu kabul kural ve koşulları IATA tarafından sağlanan seyahat sayfasından veya Star Alliance tarafından sağlanan seyahat bilgilendirme sayfasından öğrenilebilir" denildi.

"Türkiye Cumhuriyeti pasaportlular, Türkiye'de oturum izni bulunanlar, devlet yetkilileri ve diplomatik personel; Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı seyahat gerçekleştirebilirler" ifadeleri yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'ye giriş için havalimanına varış akabinde PCR testi yapılması zorunludur. Yapılacak testin ardından, ülkeye giriş yaparak beyan edilen ikamet adresine gidilerek 7 günlük izolasyona girilmesi gerekmektedir. 7. günün sonunda yeniden yapılacak PCR testinin negatif çıkması haline kişisel izolasyon sona erecektir. Pozitif test sonucu alınması halinde filyasyon ekipleri devreye girecek ve durum yakın takibe alınacaktır."