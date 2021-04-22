Thodex'in sahibinden açıklama

2 milyar dolarlık vurgun yapıp kaçtığı belirtilen Faruk Fatih Özer açıklama yaptı.

Yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıkan Özer "Kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391.000 kişinin yaklaşık 2 milyar USD zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

Thodex, 1,3 milyar dolarlık rakamla günlük işlem hacmi rekorunu kırdığı 17 Nisan’da, portföyündeki yarım milyar dolarlık Dogecoin’i piyasa fiyatının yüzde 30 altında bir fiyatla elden çıkarmış.

2 milyar dolarlık vurguna imza attığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'deki merkezine operasyon başlatılırken, savcılık dosyaya gizlilik kararı getirdi.

ANKA'nın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik operasyon başlattı. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Thodex’in Kadıköy’deki merkezinde aramalar başlatıldı. Bu arada söz konusu soruşturmayı yürüten savcılık, dosyaya gizlilik kararı getirdi.

Arnavutluk'a kaçmış

Öte yandan, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan'da akşam saat 17.57’de Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı öğrenildi.