Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi: Dürüst bir çocuktu, bizi de vurup gitti

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in piyasadan topladığı paralarla yurtdışına kaçtığı ileri sürülmüştü.

Konuya ilişkin dün bir soruşturma başlatılırken, Özer iddiaları reddeden bir açıklama yapmıştı.

Hürriyet gazetesine konuşan Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer, “Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti" derken, "Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım” ifadesini kullandı.