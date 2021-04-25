Thodex'in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı

Türkiye'de 2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddialarına konu olan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, Pendik'te yakalanan Özer sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 66’sı gözaltına alınmış oldu.

Firari Faruk Fatih Özer, kız kardeşi Serap Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.