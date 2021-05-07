Thodex’in kurucusunun yeni görüntüleri çıktı

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Özer, havalimanından doğruca Tiran’daki otele gidiyor. Kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Özer’i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor. Halen Arnavut polisi tarafından en önemli şüphelilerden biri olarak aranan “kırmızı montlu” kişi, otelde de Özer’e eşlik ediyor. TRT Haber Muhabiri Ceyda Muslu aktardığı bilgilere göre Faruk Fatih Özer, otele 3 günlük rezervasyon yaptırıyor.