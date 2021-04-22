Thodex'in kurucusunun Çavuşoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı

2 milyar dolarlık vurgun yaparak Arnavutluk'a kaçtığı belirtilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesabından daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesine dair bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

Bir dönem Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan, eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran, Faruk Fatih Özer'in kapattığı Instagram hesabında daha önce paylaştığı fotoğrafı kişisel Twitter hesabından yayınladı.

İşbaşaran sözkonusu fotoğrafı “Ne tesadüf değil mi? -2 milyar dolarla yurtdışına kaçan kripto paracı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile nasıl da rahat görüşebiliyor! - Sayın Bakan, binlerce genç küçük yatırımcının paraları gitti. İstifa ediniz lütfen!" yorumuyla paylaştı.