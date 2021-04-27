Thodex’in kurucusu Özer, açıklama yaptığı gün cüzdanı sıfırlamış

Thodex’in borsada kullandığı cüzdanlarından birinden 22 Nisan'da transfer işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Etherscan.io üzerinden Thodex’e ait bu cüzdan adresinin yaptığı işlemler görülebiliyor. Cüzdandaki hareketlerden 20 Nisan’dan itibaren yapılan işlemlerin dışarıya aktarıldığı yani süpürme işleminin gerçekleştirildiği dikkat çekiyor.

Thodex tarafından 22 Nisan tarihinde 25 milyon 708 bin 232 adet Holo Token’ın (ERC-20 tabanında üretilmiş olan kripto para) transfer edildiği görülüyor. Söz konusu transfer küresel bir borsa olan Binance’e yapılıyor. Gönderildikten sonra Binance hesabından bu miktarda bir çıkış olmaması dikkat çekiyor.

Dikkat çeken başka bir ayrıntı ise 22 Nisan günü Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer’in Thodex sosyal medya hesabından saat 15:49’da açıklamada bulunmuş olması.

Thodex’in HOT transferi ise saat 12:53’te gerçekleştirildikten sonra cüzdanda en son 34 farklı Holo Token kaldığı ve bunların değerinin 326 dolar olduğu görüldü. Bu durum, Özer’in açıklamada bulunduğu gün söz konusu cüzdanı boşalttığı ihtimalini kuvvetlendirdi.