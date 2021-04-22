Thodex vurgunu göstere göstere gelmiş

400 bine yakın kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex’teki skandalın göstere göstere geldiği ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatırken, platformda 5 gün önce yapılan işlemler de vurgun iddialarını iyice güçlendirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, geçen hafta cumartesi günü (17 Nisan) 1,3 milyar doları aşan tutar ile son 3 aylık döneminin en yüksek işlem hacmine ulaşan Thodex’in aynı gün yarım milyar dolar düzeyinde Dogecoin işlemi yaptığı belirlendi. Thodex, üstelik bu Dogecoin’leri (DOGE) o günkü piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 30 altında bir rakamla satmış.

Dogedoin’in 0.30 dolar seviyesinde olduğu 17 Nisan’da, Thodex üzerinden 0.20 dolara 489 milyon dolarlık satış gerçekleştirilmiş.

Thodex’in borsasında kullanıcılara yönelik işlemleri durdurmasından hemen önce gerçekleşen bu durum, şirketin kaçış için hazırlıklara başladığı şeklinde yorumlandı.

Kullanıcıların bu gelişme üzerine şikayetlerde bulunduğu, sistemin kapatılması sonrası yapılan şikayetler işleme konulmadan Faruk Fatih Özer'in kaçtığı ifade ediliyor.

Özer'in yapılan şikayetlere karşın nasıl soruşturma konusu olmadığı, hiçbir denetim yapılmadan nasıl kaçtığı merak konusu.