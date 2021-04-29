Thodex soruşturmasında 6 tutuklama

Gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen ve soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 16 şahistan 3'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, 9 kişiyi tutuklanmaları, 4 şüpheliyi ise de adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 kişinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 3 şahıs hakkında "yurt dışına çıkış yasağı", "imza atma" ve "30 bin lira güvence bedeli yatırma" şartlarını içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmederken, 4 kişi için ise sadece "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartının getirilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.