Thodex soruşturması: Türkiye'den iki ekip Arnavutluk ve Kosova'ya gitti

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına katılması için yurtdışına iki ekip gönderildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara katılmak için Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 5'er kişilik iki ekip oluşturuldu. Ekipler Arnavutluk ve Kosova'ya gitti.