Thodex skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerisi

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiası Meclis'e taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in aralarında olduğu bir grup CHP'li milletvekili tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan önergede, 400 bine yakın kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex’teki skandalın göstere göstere geldiği belirtilerek "Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığı hesap ediliyor. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakasıdır" denildi.

Yurttaşların can güvenliğini korumanın yanında, mal güvenliğini de korumak devletin en önemli asli görevleri arasında yer almaktadır diyen CHP’li vekillerin önergesinde “Ülkemizde yaşanan ve ortaya çıkan son dolandırıcılık vakası, sorunun ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığının da göstergesidir.” ifadelerine yer verildi.