THK’da AKP operasyonu sürüyor: Tasfiye kararının arkasında ne var?

Cumhuriyetin ilanından kısa süre sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan kurumlardan olan THK, AKP tarafından tam anlamıyla tasfiyenin eşiğine getirildi.

Önce kurum içinde birçok usulsüz işleme imza atıldı ve zarara uğratıldı. Bununla da yetinilmedi, zarara uğratılan kurum dünyanın hiçbir yerinde olmayan faizlerle kredi kullandırılarak daha büyük bir batağa sürüklendi. Bu adımları kurumun tüm değerli mal varlıklarının satışa çıkarılması ve Erdoğan tarafından atanan kayyum eklendi. Kurumdaki son gelişme ise, mal varlıklarının tasfiyesine ve satışına itiraz eden Denetleme Kurulu üyelerinin, AKP'li kayyum yönetimi tarafından görevden alınması hamlesi oldu.

Operasyon 2010'dan sonra hız kazandı

Özellikle 2010 sonrası kurum adeta yağmaya açılırken, bir dönem kuruma danışmanlık hizmetinde bulunan eski CHP’li vekil Haluk Pekşen, soL’a yaptığı açıklamada, “Kurumun içinde bulunduğu durumu iki ay boyunca bütün yönleriyle inceledim. Kurumu soyanlar, içinde bulunduğu borç batağına düşürenler isim isim devletin resmi arşivinde yer alıyor” demiş, “Bu raporlar sümenaltı edilmişti. Bu raporları ellerimle savcılığa ben verdim. Sorumlular bu raporlarda açık açık yer alıyordu ama hiçbir gelişme yaşanmadı” ifadesini kullanmıştı.

“THK Havacılık Vakfından THK'ye beş yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olması”, “mülkiyeti THK'ye ait 9 taşınmazın değerinin çok altında satılması” gibi başlıklar bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen denetçiler tarafından ortaya konulmasına rağmen, bu işe imza atan isimler hakkında tek bir işlem dahi yapılmamıştı.

Kurumun içinin boşaltılması ve soyulması konusunda en çarpıcı başlıklarından biri Odeabank’ın dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek şekilde THK’ya yüzde 32 faizle dolar bazında kredi vermesi olmuştu.

Pekşen, kurumun içinin neden boşaltıldığı, kurumun böyle bir borca neden bulaştırıldığını ise “Buradaki niyet THK’nin büyük malvarlıklarının ele geçirilmesidir. THK’nin Etimesgut’ta bulunan havaalanı, İstanbul Laleli’de bulunan çok değerli otelini ele geçirene kadar kurumu rahat bırakmayacaklardır” diyerek özetlemişti.

Kayyum önce kurumu satışa çıkardı, şimdi de ‘ayak bağlarını’ tasfiye ediyor

Türk Hava Kurumu’nun elindeki mal varlığının neredeyse tamamı, Erdoğan tarafından atanan kayyum eliyle satışa çıkarıldı.

Geçtiğimiz nisan ayında kuruma ait birçok taşınmaz ve uçaklar için satış ihalesine çıkılmış, ihale öncesi kurumun satışa çıkardığı mal varlıklarının tahmini değerine ilişkin bilgi verilmemişti.

Yıllarca kurban derisi toplama tekelini elinde bulunduran, bundan da önemli bir gelir elde eden kurum, alınan akıl dışı krediler ve usulsüzlüklerle borç batağına savrulurken, bu operasyonun kurumun tasfiyesi adına bilinçli olarak yürütüldüğü öne sürülüyor.

Kurumun taşınmazlarının ve mal varlıklarının değeri dahi açıklanmadan satışa çıkarılması, bu tasfiyenin önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

Kurumun son olarak ülke gündemine girmesine neden olan tasfiye adımı da bu süreçle yakından ilgili.

Nisan ayında kurumun birçok mal varlığının satışa çıkarılmasının ardından “Size kayyum olarak gidin THK'nın mal varlığını satın, içini boşaltın diye mi görev verildi? Gizli kapılar ardında yaptığınız ihaleleri derhal sonlandırmanızı talep ediyoruz” diyen THK Denetleme Kurulu, kayyum heyeti tarafından usulsüz şekilde görevden alındı.

AKP’li eski Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Cenab Aşçı başkanlığındaki kayyum, kurumun içini boşaltmaya, kurumdaki kadroları tasfiye etme işlemini sürdürüyor.