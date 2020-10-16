THK şimdi de uçakları satıyor

THK Genel Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, toplam 14 uçak ile bazı malzemelerin satış ihalesi, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İhale sonucu, THK envanterinde kayıtlı 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader uçağı ile depodaki malzemelerin satışı yapılacak.

Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınları sırasında THK hangarında bekletilen uçakların devreye sokulmaması tartışma konusu olmuş, iktidar tüm tepkilere rağmen uçakları kullanmamıştı.

Öte yandan uzun süredir kurumun birçok malvarlığı kayyum heyeti tarafından satılıyor, kurum giderek küçültülüyor.