'THK kendi uçağı varken ihaleye çıkıyor, neden?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin kullanılmayarak yeni ihaleye gidilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"THK ihaleyi alamasın diye şartnameyi değiştiriyorlar" diyen Öztunç açıklamasında, THK’nin elinde çok sayıda yangın söndürme helikopteri ve uçağının mevcut olduğunu belirterek şunları söyledi:

“AKP hükümeti ısrarla devlete ait olan bu helikopterleri ve bu uçakları kullanacağına ihaleye çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda ihale yaptılar. Birilerine para kazandırdılar. Biz defalarca dile getirdik. Devletin kendi uçakları, kendi helikopterleri var. ‘Dışarıdan neden kiralıyorsunuz? Bunları kullanın’ dedik. Ama bunu gerçekleştirmediler.

Şartnameye göre ihale yapıyorlar. Şartnamede THK uçakları yetersiz kalsın, THK bu ihaleyi alamasın diye şartnameyi değiştiriyorlar. Böylece birilerine para kazandırıyorlar. Yine birilerine rant sağlamak, birilerine para kazandırmanın derdine düşmüşler. Devletin kendi uçağı, helikopteri varken dışarıdan kiralamak günah değil mi? Kimi zengin etmek istiyorsunuz? Hiç mi vicdanınız yok?

Yerli ve milli olduğunu iddia eden AK Parti hükümeti yerli ve milli kaynakları kullanmak yerine gidiyor dışarıdan birtakım uçaklar, helikopterler kiralıyor."