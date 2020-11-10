TGC'den basına 'Albayrak' tepkisi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını haberleştirmeyen medya kuruluşlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

TGC'nin açıklamasında “Basında otosansür tarihi açısından 8 Kasım 2020 Pazar günü çok talihsiz bir gün yaşanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Kasım 2020 Pazar akşamı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mektup yayınlayarak istifa etmesi, bazı televizyon kanalları ve gazetelerde haber olarak yer bulamamıştır," denildi.

Açıklamanın devamında "İktidara yakın medya kuruluşlarında görev yapan yöneticiler Bakan Albayrak’ın istifa mektubuyla ilgili bilgiyi yurttaşlara iletmekten kaçınmışlardır. Muhabirleri bu istifayı doğrulayan bilgiyi kendilerine ulaştırsa da gerçeği halka paylaşmamayı tercih etmişlerdir. Otosansür uygulayarak Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davranmışlardır," ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin Gazetecinin Temel Görevleri bölümünün D maddesine göre, “Gazeteci; halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü kullanırken kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak zorundadır. Gazeteci; basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüstçe kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eder. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir. Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları’nın Özdeşleşme maddesine göre ise gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi menfaat sağlayamaz; çıkar çatışması yaratmaktan kaçınır. Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir, herhangi bir partiden sorumlu muhabir ise o partinin üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve bu yönde yayın yapmamalıdır. Gazetecilik kamu yararına halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmektir. Gazetecilik alenileşmiş bir bilgiyi ‘iktidar ne der’ kaygısıyla saklamak değildir. Tüm meslektaşlarımızı koşullar ne kadar zor olursa olsun Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun habercilik yapmaya, halktan gerçekleri gizlememeye davet ediyoruz.""