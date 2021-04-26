TFF'ye yakın kaynaklardan maçlara ilişkin değerlendirme

Erdoğan'ın bakanlarla toplantısı sonrası aldığı 'kapanma' kararı Süper Lig başta olmak üzere futbol takımlarını etkileyecek mi? TFF'den yanıt geldi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından "kapanma" açıklaması yapmıştı.

Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçildiğini açıklarken gözler Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig maçlarına çevrildi. Ayrıca "Antalya'da devam eden Kadınlar Ligi finalleri kapanma kararından etkilecek mi?" sorusu gündeme geldi.

Bu soruları henüz resmi yanıt gelmezken Cumhuriyet'te yer alan habere göre TFF'ye yakın kaynaklar, maçların asgari kadro ile oynanacağını belirttiler.

İstisnai durum içinde değerlendirilecek maçlarda minimum sayıda görevlinin olması ise TFF'den özel olarak istenecek.

Takımların konaklayacağı oteller ise kapanmadan muaf tutulacak.

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