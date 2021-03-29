TFF'den yeni açıklama: Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçtiğini duyurdu.

TFF Sağlık Kurulu imzalı açıklama şöyle:

"Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır."

Daha önce yapılan açıklamada Türkiye ile Letonya arasında oynanacak karşılaşmaya yüzde 15 kapasite oranında seyirci alınacağı duyurulmuştu.