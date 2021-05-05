TFF'den üç kulübe harcama limiti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne harcama limitlerini aştıkları için ihtar cezası verdi. Ligdeki kulüplerin harcamalarını inceleyen kurul, diğer kulüplerin kendilerine verilen Takım Harcama Limitleri içerisinde kaldığını açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde: