TFF'den testi pozitif çıkan hakem ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, dün ilk koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanan üst klasman hakemin ikinci testinin negatif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, ilk koronavirüs testi pozitif çıkan hakemin dün ikinci teste tabi tutulduğunu ve sonucun negatif olduğunu açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14  günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir. Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.

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