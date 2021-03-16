TFF'den Ahmet Çakar hakkında savcılığa başvuru

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddialarına ilişkin olarak Fenerbahçe'nin yaptığı çağrıya yanıt verdi.

TFF, Çakar'ın herhangi bir somut kanıt sunmadığını, gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır. Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur."

Ne olmuştu?

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maç sonrası Alper Pirşen'le birlikte yaptığı açıklamada "Yediğimiz gol kesinlikle ofsayt. Buradaki VAR operatörü daha önce Galatasaray maçında da çizgiyi çizen aynı kişi. Fetöcü zihniyet, Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynayıp insanları sokağa dökmek istiyorlar" demişti.

TFF, Baki ve Pirşen’in iddialarıyla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğunu açıklamıştı.

Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyururken, futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddialarıyla ilgili TFF'den cevap beklediğini açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Ahmet Çakar, ilk olarak 8 Kasım 2020'de dile getirdiği, 'Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' şeklindeki açıklamalarını 15 Şubat 2021, 8 Mart 2021 ve son olarak dün akşam yayınlarda ısrarla yinelemiştir. Ahmet Çakar'ın iddialarını dile getirdiği sürecin hemen ardından kulübümüz 11 Aralık 2020 tarihinde TFF'ye gönderdiği mektup ile bu iddiaların araştırılması talebinde bulunmuş, gerekli iç denetim mekanizmasının başlatılarak sonuçların şeffaflıkla kamuoyuna duyurulmasını istemiştir. Tüm Türkiye önünde açıkça ve kesin bir dille dile getirilen bu iddialara dair başvurumuz ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan bugüne kadar hiçbir yanıt alınamamıştır. Bugün bu açıklamaları ve kulübümüzün buna dair yaptığı başvuruyu bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonuna hatırlatıyor, yukarıda bahsi geçen iddiaların birbirinden bağımsız adımlar olmadığını bilerek, Türkiye Futbol Federasyonunun bu vahim duruma da aynı hassasiyetle yaklaşmasını beklediğimizi, gerekli soruşturma ve incelemelerin de daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz."