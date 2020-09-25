TFF: Üç hakem daha koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu, iki klasman hakemi ve bir bölgesel hakemin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç hakemin daha koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İki klasman hakemimiz ile bir bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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