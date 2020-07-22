TFF Katarlı yayın kuruluşu beIN Sports'a indirim yaptı, kulüpler birliği tepki gösterdi

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve bazı yöneticiler, Katarlı yayıncı beIN Sports'tan gelen görüşelim önerisini, Kulüpler Birliği'nden habersiz olarak kabul etti.

Ancak Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluşla yapılacak görüşmeye katılmak istemiş, bu talep TFF tarafından olumlu karşılanmıştı.

beIN Sports ile TFF arasında gerçekleşen görüşmede, yayıncı kuruluş, Covid-19 pandemisini gerekçe göstererek yıllık anlaşmadan 500 milyon lira indirim yapılmasını istedi. Bu sırada bu görüşmeyi öğrenen kulüpler TFF'ye haber yollayıp bu indirimi kabul etmeyeceklerini bildirdiler.

Bu gelişmelerle birlikte devam eden pazarlık sonucunda TFF, geçen yıl ödenen rakamın 137.5 milyon liranın altında ücret almayı kabul etti.

Kararın Kulüpler Birliği tarafından protesto edilmesi bekleniyor.