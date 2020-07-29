TFF kararı: Küme düşme kaldırıldı

Kulüpler Birliği’nin ortak görüşü ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu bu yıl Süper Lig ile TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig’de küme düşme kuralının uygulanmamasına karar verildi.

Karar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in toplantı sonrası yaptığı açıklamayla duyuruldu.

Bakan Kasapoğlu ''Dünya olarak çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Önemli birtakım kararları federasyonumuz almış oldu'' dedi.

Özdemir de "İlk günden itibaren özveriyle çalışıp maçların oynanmasında büyük emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebi değerlendirdik. Oy birliği ile alınan karar göre Süper Lig TFF 1. Lig 2. Lig 3. Liglerde de düşme olmayacaktır." diye konuştu.

Kararla birlikte Eskişehirspor, Adanaspor ve Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de yoluna devam edecek.

Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanmasına karar verildi. Yeni yabancı kuralı kararıysa 1 yıl süreyle ertelendi.