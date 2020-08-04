TFF harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), bağlı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Kurulu, takımların transfer yapıp yapamayacağını belirleyecek limitleri duyurdu.

Galatasaray, 439 milyon lira ile en fazla para harcamaya sahip takım. Başakşehir'e ise 170 milyon limit tanındı. En az bütçe ise 59 milyon ile Kayserispor'da.

Fenerbahçe, 154 milyonluk bonservis bedeli ödeyebilecek. Sarı-Lacivertli ekip geçen yıl 206 milyon harcama limitine sahipti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali olan Beşiktaş'ın limiti 259 milyon. Trabzonspor'un da limiti düşürülerek 132 milyon oldu.

Bu limitler yüzde 15 sapabilecek.