TFF Başkanı Özdemir: Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlamasına ve maçların seyircili oynanması ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA'ya konuşan Özdemir, "Liglerimiz başladı, Süper Lig takımlarımızı bu işlere çok dikkat ediyor, aynı şekilde 1'inci Lig takımlarımız da çok dikkat ediyor. Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'üncü Lig'de pandemiden dolayı bazı olaylar yaşıyoruz. Her kulübün dikkat etmesi lazım. Hakemlere gözümüz gibi bakıyoruz, onlarda da pozitif vakalar çıkıyor. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımları kamp yerlerini antrenman sahalarına daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz" diye konuştu.

'Maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz'

Takımların maçları seyircili oynama isteğine de değinen Özdemir, "Türkiye'de pandeminin seyrini hep birlikte takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz da bu işin üzerinde. Sürekli görüşme halindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu da bu işin üzerinde. Biz de maçları seyircili oynatmak istiyoruz, neredeyse yüzde 10 kapasiteli oynamasına da razı olduk ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu müsaade etmiyor. Önümüzdeki günlerde pandemi de bir rahatlama olursa görüşmelerimizi devam ettirerek bütün liglerimizi az da olsa, taraftarla hiç olmazsa localarımızı açarak liglerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.